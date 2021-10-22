الداخلية تحارب تجار المخدرات في المحافظات.. «الحشيش» أبرز المضبوطات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن القاهرة

ضبط عدد من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

ضبط 77 طربة حشيش بالإسكندرية

ضبط 77 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتفي محمول بحوزة 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن البحيرة

ضبط 36 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي –هاتف محمول بحوزة شخص.. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبلغ مالي– هاتفي محمول بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنصورة.

مديرية أمن السويس

ضبط كمية من مخدر الإستروكس- عدد من الأقراص المخدرة -مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض بحوزة شخص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين.

مديرية أمن أسيوط

ضبط كمية من مخدري الحشيش والأفيون - مبلغ مالي– هاتف محمول- سلاح أبيض «مطواه» بحوزة شخص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط.

مديرية أمن سوهاج

ضبط كمية من المواد المخدرة «الحشيش - الأيس – الأفيون» – كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - هاتفي محمول – دراجة نارية «بدون لوحات» - سلاح أبيض «سكين» بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

منطقة السحر والجمال

ضبط كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة شخص- له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.