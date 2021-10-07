ضبط تشكيل عصابي لتزوير تحاليل المخدرات للسائقين في الغربية

قرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حبس 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص في تزوير تحليل المخدرات للسائقين، بإدارة مرور كفر الزيات.

موظف باللجنة الطبية يقود التشكيل العصابي

بداية الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود معلومات عن قيام موظف في لجنة الكشف الطبي بمرور كفر الزيات، بالتعاون مع آخرين، في تزوير التقارير الطبية للسائقين الخاص بتحليل المخدرات، وتبين من التحريات صحة المعلومات، وأن وراء الواقعة موظف في لجنة الكشف الطبي، وموظف صحة سابق على المعاش، و2 آخرين، وذلك مقابل مبالغ مالية.

اعتراف المتهمين بتزوير الكشف الطبي

بتقنين الإجراءات القانونية تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير تقرير الشكف الطبي الخاص بتحليل المخدرات للسائقين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

مصرع شاب في حادث سير

من جانب آخر، لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، في تصادم بين مركبة «توكتوك» وسيارة ملاكي، على طريق «المحلة - سمنود»، وتلقى مدير أمن الغربية اخطاراً بالحادث من شرطة النجدة.

انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع «رضا عابد»، فى الثلاثينات من عمره، يعمل مهندس، وإصابة سائق «توكتوك»، تم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة.

تم رفع أثار الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.