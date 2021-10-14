حظك اليوم برج الحمل الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الاستقلالية وعدم الانسياق وراء أراء الآخرين، أبرز صفات مولود برج الحمل، الذي يحرص دائما على أن يحقق الأهداف التي يسعى إليها، ورغم كونه شخصية عصبية إلا أنّه حكيم في اتخاذ قراراته، سواء الشخصية، أو تلك التي تخص حياته العملية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء ورؤساء العمل، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

تناغم القمر مع فينوس يضع الأحباب والأصدقاء في مقدمة اهتمامك ويمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذابهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.