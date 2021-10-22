حظك اليوم برج الحمل الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بأنه ينحاز كثيرا لمن يقدره، كما أنه يسعى إلى الاستقلالية بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

ما زال القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بحساباتك وبدراسة أمورك المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الشمس بمواجهة برجك.. انتبه لعلاقتك بمن حولك واعتمد اللباقة.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.