غلق مستشفى ومركز طبي وضبط 5 آلاف مخالفة دوائية في حملة بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق والحسينية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدن الزقازيق والحسينية.

تكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق المحافظة، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط مركز طبى ومستشفى دون تراخيص بالزقازيق والحسينية

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبي بمدينة الزقازيق يعمل دون ترخيص، ومجهز بغرفة عمليات، وبالتفتيش تبين وجود أدوية ومستلزمات طبية دون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مستشفى بالحسينية تعمل دون ترخيص، مزودة بعدد 3 غرف عمليات غير مرخصة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، ما يمثل خطر داهم على صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كما عثرت الحملة على أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وقام مفتشو الحملة بإثبات جميع المخالفات المذكورة وتشميع المركز الطبي، وجاري غلق المستشفى الخاص بالكامل، بعد استصدار قرار بذلك من محافظ الشرقية.

مخالفات دوائية

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن إجمالى ما تم ضبطه من الأدوية والمستلزمات الطبية بكل من الزقازيق والحسينية بلغ 4909 مخالفة دوائية، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بأقسام الشرطة.

وأكد استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية لمختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.