«بسيوني» بعد فيلم ريش: الدراما على أجندة «القومي لحقوق الإنسان»

قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، والذي جاء ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حرية الفن والإبداع حق مكفول للجميع في الدولة المصرية وكذلك حرية النقد، فما أثير من جدل حول فيلم «ريش» يعد تجسيدا للحرية الفنية والفكريه في مصر.

سمعة مصر أكبر من مجرد فيلم

وأضاف بسيوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سمعة مصر أكبر من مجرد فيلم سينمائي وأكبر من أن يحكمها فعل بعينه وأيضا ما ترفضه مبادئ حقوق الإنسان هو تسليط الضوء على جانب سلبي معين وتنميط صورة مصر دون النظر للجوانب الإيجابية وتحركات الدولة المصرية الأمنية والمشروعات القومية التي نقلت مصر نقلة حضارية كبيرة.

فيلم مثير للجدل

وتساءل بسيوني، عما وراء فيلم «ريش» وما هي الرسالة المبتغاة من الفيلم والتي أثارت الجدل هي الأخرى، وأن الفيلم رصد حقبة وأحداثا لم تكن موجودة في مصر مسبقا، وأن مصر وبرغم ما مرت به لم يتدنَ حال أهلها إلى هذه الدرجة لا سيما أن الشعب المصري منذ فجر التاريخ وهو يولي مظهر حياته أولوية كبيرة ويهتم بجودة حياته.

أهمية دور الدراما

وأكد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أهمية دور الدراما والسينما كقوى ناعمة في محاربة ومجابهة العديد من القضايا في المجتمع المصري وأن الدراما المصرية من أولى اهتمامات المجلس القومي لحقوق الإنسان وهي بدورها على قمة الأجندة للمجلس الجديد.

وأثير الجدل حول فيلم «ريش»، خلال عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ما أثار حفيظة بعض الفنانين ووصفوه بأنه يشوِّه سمعة مصر.