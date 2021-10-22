قائمة أرخص سيارات هاتشباك موديل 2022 في السوق المصرية

خلال الشهور القليلة الماضية، تم طرح العديد من الطرز المختلفة للسيارات المالكي في السوق المحلية موديلات العام الجديد 2022، والتي اختلفت بين فئات السيارات السيدان الرياضية المتعددة الاستخدامات وغيرها، ومن ضمن القائمة سيارات الهاتشباك.

ترصد السطور التالية قائمة أسعار ومواصفات أرخص 3 سيارات هاتشباك موديل العام 2022 في السوق المصرية.

سوزوكي ألتو موديل 2022

-تتوافر السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 124 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 800 سي سي ينتج قوة 47 حصانا، وعزم أقصى للدوران 69 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 20 ثانية، وتستهلك متوسط 3.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (3430 ملم الطول، 1490 ملم العرض، 1475 ملم الارتفاع، 2360 ملم طول قاعدة العجلات، 160 ارتفاع السيارة عن الأرض).

سوزوكي سويفت موديل 2022

-تتوافر السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 211 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي، وينتج قوة 84 حصانا، وعزم أقصى للدوران 107 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية، وتستهلك متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (3840 ملم الطول، 1735 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2450 ملم طول قاعدة العجلات، 120 ملم ارتفاع السيارة عن الأرض).

رينو سانديرو موديل 2022

-تتوافر السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 229 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية، وتستهلك متوسط 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (4058 ملم الطول، 1994 ملم العرض، 1518 ملم الارتفاع، 2590 ملم طول قاعدة العجلات، 155 ملم ارتفاع السيارة عن الأرض).