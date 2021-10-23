أخبار الأقصر.. الأوقاف تستقبل 2 طن لحوم وانتهاء تصوير «برومو» الكباش

شهدت محافظة الأقصر، أحداثا متنوعة، الجمعة، أبرزها استقبال الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي المخصصة من قبل وزارة الأوقاف المصرية، وقدرها 2 طن، تمهيدًا لبدء توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل قرى ومراكز محافظة الأقصر.

جولة لوكيل وزارة التموين بشمال الأقصر

من جانب آخر، أجرى وكيل وزارة التموين بالمحافظة على مخابز قرية المدامود التابعة لمركز الزينية، أسفرت الجولة عن ضبط مخالفات لبعض المخابز البلدية، كما تحرر عنها محاضر تموينية للمخالفين، وأحيل عدد من المسئولين عن المرور على هذه المخابز للتحقيق من مفتشي المديرية والإدارة.

وتضمنت الجولة التنبيه على وكيل المديرية بدائرة المحافظة بتشديد الرقابة على جميع المخابز البلدية بدائرة المحافظة مع عدم التهاون في تحرير اي مخالفة أو محضر للمخالفين

22 بالونا يشارك في تصوير «برومو» الكباش

وشهدت محافظة الأقصر، فجر الجمعة، إنهاء الشركة المنظمة لحفل طريق الكباش الفرعوني، لأعمال تصوير برومو عن البالون الطائر في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، ليتم عرضه في حفل افتتاح طريق الكباش الأثري والمُقرر في 4 نوفمبر المقبل، وسط حضور العديد من الشخصيات العامة والقيادات المحلية والدولية، ليبدأ فيما بعد استقبال الزوار من مختلف الدول الأجنبية.

وقال مصدر باتحاد شركات البالون، عن تفاصيل تصوير البرومو قائلًا: «شارك في تصوير البرومو ما يقرب من 22 بالون طائر يتبع 16 شركة بالون بمحافظة الأقصر، حيث شاركت كل شركة بعدد بالون واحد»، لافتًا إلى تصوير عدد من المشاهد من منطقة هبوط البالون باستخدام معدات التصوير المعتادة، كما تصوير بعض المشاهد من الأعلى باستخدام «طائرة درون»، لتصوير تحليق البالون في السماء.