اليوم.. 24 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

شهدت سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب الأقصر، اليوم الخميس، تحليق 24 رحلة بالون طائر، على متنها عدد من السائحين من مختلف الجنسيات، حيث تزينت سماء المنطقة برحلات البالون الطائر، التي يقبل عليها عدد كبير من السائحين، خاصةً المجموعات السياحية.

45 دقيقة.. رحلة البالون في السماء

ويقصد السياح رحلات البالون الطائر بمنطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، لمدة 45 دقيقة في السماء للاستمتاع بالهواء الطلق في الساعات الأولى من الصباح ومشاهدة كافة المعالم الأثرية السياحية من الأعلى مثل «معبد الدير البحري، وادي الملوك، الملكات، مقابر النبلاء، مقابر العساسيف، ودير كارتر» غرب محافظة الأقصر السياحية.

وتشهد المحافظة حاليًا وصول عددًا من رحلات الطيران العارض القادمة من دول «أسبانيا وفرنسا ورومانيا»، بشكل مباشر، حيث يأتي السياح مباشرة إلى المحافظة السياحية لمشاهدة معالمها السياحية والأثرية والتاريخية المتنوعة، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة من حيث الحفاظ على التباعد الإجتماعي واستخدام المطهرات.

زيارة المناطق الأثرية

ويزور السياح في البر الشرقي بمحافظة الأقصر، عدداً من المعابد أبرزها معبدي «الأقصر والكرنك»، فضلًا عن متحف التحنيط وغيرها من المعالم الأثرية بالمحافظة، فضلًا عن رحلات السياحة الداخلية للتعرف على تاريخ المحافظة من خلال زيارة تلك المناطق السياحية والتقاط الصور التذكارية بالبرين الغربي والشرقي.

ويوجد داخل محافظة الأقصر حوالي 16 شركة من شركات البالون الطائر، تمتلك كل شركة عدداً من البالونات التي تُحلق بشكل يومي حسب عدد الزبائن لديها بأحجام وألوان مختلفة، حيث يتم تصنيعها من خلال شركات ألمانية وأوروبية.