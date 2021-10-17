«التموين» تطرح كرتونة البيض بسعر 45 جنيها في المجمعات الاستهلاكية

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عزم الوزارة، طرح سلعة «البيض» بأسعار مخفضة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية، خلال أيام، وذلك لمواجهة غلاء سعر البيض في الأسواق الخارجية.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تعتزم طرح كرتونة البيض بسعر 45 جنيها في منافذ المجمعات الاستهلاكية التي تتبع وزارة التموين، وذلك مقابل سعر 60 جنيها للكرتونة في الأسواق الخارجية.

طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية

وأشارت المصادر إلى اتفاقيات تجرى حاليا، بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من شأنها الوصول إلى كميات البيض المقرر ضخها بفروع المجمعات الاستهلاكية، التي ستحدث نقلة تخفيض هائلة في أسعار البيض في السوق.

وقالت المصادر، إن سلعة البيض لم يجري طرحها كسلعة من ضمن سلع التموين المعروفة، والبالغ عددها 28 سلعة أساسية، وإنما سيجري ضخها في فروع المجمعات بسعر مخفض عن الأسواق، ضمن الـ1200 سلعة التي تطرحها وزارة التموين في فروع المجمعات الاستهلاكية، والبالغ 1300 مجمع استهلاكي منتشر على مستوى المحافظات.

طرح البيض بسعر مخفض بالجمعيات الاستهلاكية

وأوضحت المصادر، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يهتم اهتمام بالغ بتوفير منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، لجميع السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم المواطن، سواء سلع غذائية أو غير غدائية مثل المنظفات أو السلع المجمدة.

وذكرت المصادر، أن عزم وزارة التموين طرح البيض بسعر مخفض، يأتي تخفيفا على المواطن من ارتفاع وغلاء سعر كرتونة البيض، التي بلغت 60 جنيها في المحلات، وذلك من أجل ضبط الأسعار بالسوق، ومنع التجار من استغلال غلو سعر البيض.