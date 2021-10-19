استقرار أسعار الأسمنت اليوم.. بعد تقلبات الأمس

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021، بعد تقلبات في الأسعار أمس، حيث شهد سوق مواد البناء ارتفاع أسعار الحديد ورفع بعض شركات الأسمنت لأسعارها أيضاً، ليتراوح سعر طن الأسمنت في مصر اليوم، بين 1,110 و710 جنيه.

وتحرص «الوطن» على متابعة أحدث أسعار مواد البناء من أسعار الأسمنت وأسعار الحديد، بشكل يومي لقرائها، وذلك وفقاً للأسعار المعلنة من الشركات العاملة في مصر، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الأسمنت العادي

سجل سعر الأسمنت المسلح اليوم 1,100 جنيه للطن، ويباع أسمنت «السويدي» كذلك عند 1,110 جنيه للطن، وهما السعر الأعلى لطن الأسمنت في الشركات العاملة في مصر اليوم.

وفي المقابل، يباع أسمنت الدلتا عند أسعار تترواح بين 710 و715 جنيه للطن، وهو الأدنى في السوق المحلية من حيث السعر.

وسجل سعر أسمنت «الصعيد» 750 جنيه للطن، فيما تراوح سعر أسمنت وادي النيل بين 1,030 و1,040 جنيه للطن، وأسمنت السويس بين 1,070 و1,020 جنيه للطن، وأسمنت سيناء الذي وصل إلى 940 جنيه للطن.

ويباع أسمنت النصر بسعر 1,050 جنيه للطن، ويباع أسمنت الممتاز بأسعار تتراوح بين 1,080 و1,070 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن أسمنت المخصوص عند 1,060 جنيه، ووصل إلى 875 و880 جنيه للطن بشركة أسمنت المنيا.

أسعار الأسمنت الأبيض

ويباع الأسمنت الأبيض العادة عند سعر 2,500 جنيه للطن، وهو السعر الأعلى لطن الأسمنت الأبيض، مقابل أسمنت سوبر رويال الذي يباع عند أسعار 2,400 و2,380 جنيه للطن، وهو السعر الأدنى في السوق.

أسعار الأسمنت المخلوط

وصل سعر أسمنت العمران إلى 655 و660 جنيه للطن، فيما يباع أسمنت الواحة عند أسعار تتراوح بين 780 و775 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجل أسمنت «أسيك سي وتر» أسعار تتراوح بين 1,070 و1,060 جنيه للطن، فيما وصل سعر أسمنت السويدي المقاوم إلى 1,140 جنيه للطن.