أسعار الأسمنت تستقر بين 1110 و710 جنيه للطن

تواصل أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، 13 أكتوبر 2021، استقرارها لليوم الثاني على التوالي في مصر، ليتراوح سعر طن الأسمنت بين 1110 و710 جنيه، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعًا طفيفاً أول أمس الاثنين.

وتنقل «الوطن» لقرائها أحدث أسعار الأسمنت ومواد البناء في السوق المحلية، وفقاً للأسعار المعلنة من قبل الشركات المنتجة في مصر، كالتالي:

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

يباع الأسمنت المسلح بأسعار تتراوح بين 1110 و710 جنيه للطن، فيما سجل أعلى سعر لطن الأسمنت في مصر اليوم بشركة السويدي 1,110 جنيه للطن، وفي المقابل تراوح أدنى سعر لطن الأسمنت بين 710 و715 جنيه بشركة أسمنت الدلتا.

فيما استقر سعر طن الأسمنت بشركة الممتاز حيث تراوح بين 1080 و1070 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت المسلح نحو 1090 جنيه للطن، فيما بلغ سعر أسمنت النصر 1050 جنيه للطن.

وكذلك وصل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص إلى 1050 جنيه للطن.

ويباع الأسمنت بشركة وادي النيل بأسعار 1030 جنيه للطن.

عوامل تساهم في تسعير الأسمنت

تتنوع منتجات شركات الأسمنت؛ العنصر الرئيسي في عملية البناء والتشييد، ومن أنواع الأسمنت في مصر الأسمنت المسلح والأسمنت الأبيض والمخلوط، وجميعها يدخل في عمليات البناء، كما توجد بعض الأنواع التي تساهم في صناعات أخرى.

كما تتأثر أسعار الأسمنت في السوق المحلي بالأسعار العالمية للمنتج، بجانب أسعار الطاقة والمحروقات التي تدخل في عمليات الإنتاج والتصنيع، بالإضافة إلى عمليات النقل والشحن.

ويدخل الأسمنت في عمليات التشييد والبناء، والتي يعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل كبير، وتساهم في تواجد أكثر من 100 حرفة مرتبطة بها، كما تعتمد عليها العديد من مشروعات الدولة في الوقت الحالي في قطاع الإنشاءات، مثل مشروع العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.