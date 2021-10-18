تحريك أسعار الأسمنت واستقرار الحديد

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 ارتفاعات في بعض الشركات واستقرار شركات أخرى في الأسواق، إذ تتأثر أسعار الحديد والأسمنت بشكل كبير بالظروف الاقتصادية والطلب على مواد البناء وكذلك أسعار الوقود ومشروعات التعمير محليًا وفي الدول المجاورة.

وشهدت أسعار الحديد، أيضًا اليوم الاثنين، استقرارًا مستمر منذ عدة أشهر ماضية.

أسعار الأسمنت اليوم

وترصد «الوطن» سعر الأسمنت اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 في السوق المصري.

- استقر أسمنت السويدي، إذ سجل سعر الطن 1110 جنيهات وهو أعلى الأنواع سعرًا.

- استقر سعر أسمنت شركة الممتاز ليتراوح بين 1070 و1080 جنيهًا للطن.

- ارتفع سعر أسمنت المسلح وسجل 1100 جنيه بدلا من 1090 جنيهًا.

- ارتفع سعر أسمنت حلوان إلى 1060 جنيهًا بدلا من 1030.

- سعر أسمنت وادي النيل سجل نحو 1040 جنيهًا، بدلا من 1030.

- ارتفع سعر أسمنت قنا ليسجل 1030 جنيهًا بدلا من 1020.

- استقر سعر طن أسمنت شركة المنيا عند 880 جنيهًا.

- استقر سعر طن أسمنت سيناء عند 940 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

كما ترصد «الوطن» أسعار حديد التسليح للطن، اليوم الاثنين، التي تشهد استقرارًا منذ عدة أشهر، على النحو التالي:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيه، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين بـ14400 جنيه.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بـ13700 جنيه.

- شركة سرحان بـ14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14600 جنيه.

- شركة مصر استيل بـ13700 جنيه.

- شركة المراكبي بـ13700 جنيه.

- شركة العشري بـ13700 جنيه.