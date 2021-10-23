مواعيد جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجديد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تحديد موعد بدء جلسات التشاور بمراكز واحياء المحافظة للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ( 2022 – 2023 )، والخطة متوسطة الاجل ( 2022 – 2025 ) وذلك فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحديد موعد بدء جلسات التشاور للمراكز والاحياء على ان تبدأ يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر بحى غرب أسيوط بمقر مدرسة التجارة الثانوية بنات 3 سنوات فى تمام الساعة 12 ظهرا بحضور رئيس المركز ومسئولى الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية.

على أن تعقد جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى (2022- 2023 ) والخطة متوسطة الاجل ( 2022 – 2025 ) بمركز البدارى يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجارى فى تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة الاجتماعات بمقر مركز مدينة البدارى.

وستعقد جلسة التشاور لحى شرق يوم الاربعاء 27 أكتوبر الساعة 12 ظهرا بمقر قاعة الندى بمركز التدريب المجاور لمستشفى الرمد بحى شرق، وستعقد جلسة التشاور لمركز القوصية يوم السبت الموافق 30 أكتوبر بقاعة بورتو فاميلى بمدينة القوصية الساعة 12 ظهرا.

وستعقد جلسة التشاور لمركز الغنايم يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر، الساعة 12 ظهرا بقاعة الاجتماعات بحديقة الربوة وسيتم الاعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقى المراكز خلال الايام القادمة.

وناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز واحياء المحافظة بالمشاركة فى جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وابداء الرأى في مشروعات الخطة متوسطة الاجل، حتى يتسنى ادراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلي.

وناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز واحياء المحافظة بالمشاركة فى جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وابداء الرأى فى مشروعات الخطة متوسطة الاجل، حتى يتسنى ادراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.