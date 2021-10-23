استقرار أسعار الخضر والفاكهة في شرم الشيخ.. «الطماطم بنص التمن»

استقرت أسعار الخضر والفاكهة في جنوب سيناء بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، لكن أسعار الطماطم انخفضت عن الشهر الماضي بمعدل 50% ويرجع ذلك إلي بداية الموسم الشتوي وظهور طماطم الصوب في الأسواق، أما باقي الخضروات فمازالت الأسعار مستقرة مثل الشهر الماضي.

وقال حسن الصعيدي، تاجر خضار وفاكهة بجنوب سيناء، إن هناك استقرارا في أسعار الفواكه عدا الجوافة التي انخفضت 5 جنيهات مقارنة بالشهر الماضي، وأيضا الكاكا انخفضت 5 جنيهات عن الشهر الماضي، وهذا مؤشر يدل علي ثبات واستقرار أسعار الخضر والفاكهة في الموسم الشتوي.

وأشار «الصعيدي» إلى أن الخضر والفاكهة في محافظة جنوب سيناء أصبحت طازجة يوم بيوم لأن السيارات تقوم بالسفر من وإلى المحافظة بسهولة بعد تشغيل نفق الشهيد أحمد حمدي 2، مضيفا أن الخضر من أنواع «الشبت والبقدونس والجرجير والكرفس والكسبرة» انخفضت أسعارها وأصبح سعر الحزمة منها جنيها واحد، بينما وصل سعر البصل الأخضر إلى 3 جنيهات للحزمة الواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة في شرم الشيخ

كيلو الطماطم 5 جنيهات.

كيلو ونصف خيار 10جنيهات.

2 كيلو ونصف بصل أحمر أو أبيض 15 جنيها.

كيلو ونصف كوسه 10 جنيهات.

1 كرنب محشي كبيره و3 حزمة خضرة 15 جنيها.

كليو قرنبيط كبير و3حزمة خضرة 15جنيها.

كيلو ونصف بذنجان عروس أسود 10جنيهات.

كيلو وربع فلفل محشي 10 جنيهات.

كيلو ونصف قلقاس 10جنيهات.

كيلو موز بلدي 13 جنيها.

كيلو عنب بلدي 10جنيهات.

كيلو وربع رمان 10جنيهات.

كيلو وربع برتقال بصره 10جنيهات.

كيلو كنتالوب 10جنيهات.

كيلو بلح سماني 10جنيهات.

كيلو وربع جوافه 15 جنيها.

كيلو كاكا 15جنيها.