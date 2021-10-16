تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في شرم الشيخ

أعلن اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة التوسع في إنشاء منافذ بيع الخضروات والفاكهة في كل المدن، لاسيما مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف وجود تنافس بين التجار، وبالتالي ينعكس التنافس على أسعار السلع المطروحة.

وأكد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أن هناك تقارب في الأسعار بين كل المدن، لوجود عدد كبير من التجار، يقومون بجلب سيارات الخضر والفاكهة من أسواق المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة إنتاج مزارع جهاز تعمير سيناء.

وأضاف أنه يوجد عدد كبير من مزارع الأهالي في قرية «الوادي» و«سهل القاع» بطور سيناء، ساعدت هي الأخرى على خفض الأسعار.

انخفاض أسعار الخضر والفاكهة مع موسم الشتاء

وقال عبد الرحمن إبراهيم، تاجر خضار وفاكهة بشرم الشيخ، إن الأسعار مرتبطة بتوفر المنتجات، ومع دخول فصل الشتاء تنخفض أسعار الخضر والفاكهة، مشيراً إلى أن افتتاح نفق «الشهيد أحمد حمدي 2»، ساعد في زيادة حركة التجارة بين سيناء ومحافظات الوادي والدلتا.

وأضاف أن نولون النقل هو الذي يؤثر على أسعار الخضر والفاكهة في جنوب سيناء، نظراً لبعد المسافة وارتفاع أسعار الوقود.

أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة في شرم الشيخ:

- كيلو ونصف طماطم 10 جنيهات

- كيلو ونصف خيار 10 جنيهات

- كيلو ونصف كوسة 10 جنيهات

- كيلو ونصف بصل 10 جنيهات

- كيلو ونص باذنجان 10 جنيهات

- كيلو بطاطس 10 جنيهات

- 2 كيلو ونصف بطاطا 15 جنيهاً

- كيلو قرنبيط 15 جنيهاً

- كرنب محشي 15 جنيهاً

- كيلو موز بلدي 15 جنيهاً

- كيلو وربع جوافة 15 جنيهاً

- كيلو رمان 10 جنيهات

- كيلو تفاح سكري 20 جنيهاً

- كيلو بلح برحي 40 جنيهاً

- كيلو بلح سماني 10 جنيهات

- كيلو بلح زغلول 12 جنيهاً

- كيلو بلح رطب 15 جنيهاً

- كيلو مانجو عويس 35 جنيهاً

- كيلو مانجو كيت 20 جنيهاً

- كيلو برتقال بصرة 10 جنيهات

- كيلو كاكا 15 جنيهاً