إرشادات لمزراعي الخضر والفاكهة لمواجهة الحرارة المرتفعة والرطوبة 

أصدرت لجنة متابعة تأثيرات التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا عن أهم التوصيات والاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الموجة شديدة الحرارة السائدة خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور محمد فهيم، مقرر اللجنة، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه بناءً على الظروف المناخية السائدة، والارتفاع الكبير المتوقع في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة الجوية، التي ستستمر خلال الأيام المقبلة، فإن هذه الظروف تستلزم تنفيذ عددا من التوصيات الهامة، أهمها تقريب فترات الري لمحاصيل الخضر حديثة الشتل، مثل الطماطم والفلفل والباذنجان، أما فيما يخص محاصيل الفاكهة في مرحلة التحجيم مثل المانجو والزيتون والتمور والرمان وغيرها، فمن الضروري إضافة مركبات البوتاسيوم مع الري أو رشها، وكذلك لبعض المحاصيل الحقلية مثل السمسم وفول الصويا والفول السوداني.

وفي إطار حماية محاصيل الخضر، قال الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين، إن أهم التوصيات والإرشادات لمزراعي الخضر هي على النحو التالي:

‏1- ضرورة انتظام الري؛ إذ يفضل أن يكون في الصباح الباكر أو مساءً على فترات متقاربة.

‏2- الرش ببعض المركبات الكيميائية مثل سيليكات «البوتاسيوم، أو الألمونيوم»، أو مادة بيورشيد، وهي من كربونات الكالسيوم العضوية، وكل ذلك يعمل على انعكاس الحرارة، وخفض معدل النتح، كما يمكن الرش بحمض السالسيلك أو الستريك «ملح الليمون»، أو سيليكات الألمونيوم، وهذا يقلل من أضرار الحرارة المرتفعة.

‏3- التغطية بـ«الملش على سطح التربة لخط أو مصطبة الزراعة، وقش الأرز خلال درجات الحرارة المرتفعة»، وتغطية سطح التربة «مثل الفراولة»، وهذه الطريقة تؤدي إلى خفض درجه حرارة التربة، وهي أهم من خفض درجة حرارة الجو، كذلك يعمل على الاحتفاظ بمياه الري وعناصرها الغذائية، وتوفير 25 – 30% من مياه الري، وعدم إنبات الحشائش. ‏

4- التظليل: يتم ذلك إما باستخدام الشبك الأسود أو الأبيض أو الأجريل. ‏

5- عقب انتهاء موجة إرتفاع درجات الحرارة يجب رش النباتات بالمبيدات الحشرية، وهذا هام جدا؛ نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة كالمن والأكاروس والتوتا ابسليوتا، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، على أن يكون الرش في الصباح الباكر، مع تجنب ذلك نهارا؛ حتى لا تتعرض للضرر.

‏6- تجنب زراعة اى شتلات خضراوات خلال هذه الموجة الحارة، ويفضل أن تكون الزراعة بعد انتهاء هذه الموجة.

‏في حالة الزراعة داخل الصوب

‏1- استخدام شباك التظليل 60- 70% أو الأجريل في تغطية الصوب لحماية النباتات والثمار من لفحة الشمس خلال فصل الصيف، وخفض درجة الحرارة المرتفعة.

‏2- فتح الأبواب البحرية والقبلية ونوافذ الصوب المغطاة بالشبك المانع للحشرات وزيادة التهوية.