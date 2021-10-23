الانتهاء من ترخيص الحماية المدنية لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الانتهاء من إجراءات الحصول على رخصة الحماية المدنية ضد أخطار الحريق الخاصة بالمستشفى الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، تمهيدََا لافتتاحها رسميا ضمن منظومة الافتتاحات الرئاسية في وقت قريب، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الانتهاء من جميع إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بتشغيل المستشفى الجديد، وافتتاحها رسمياً ضمن سلسلة الافتتاحات الرئاسية للمشروعات القومية بمحافظات مصر المختلفة.

المستشفى تستوفي جميع الشروط الفنية والهندسية

وأكد «عبد الخالق»، أن إدارة المستشفى استوفت جميع الشروط والوسائل والتعليمات الفنية والهندسية المتعلقة بأخطار نشوب الحرائق ومنع حدوثها، للحفاظ على أمن وسلامة جميع نزلاء المستشفى والمترددين عليها من الخارج، وكذلك وضع خطة مرتبطة بإحلال وتجديد وصيانة جميع وسائل مكافحة الحريق بالمستشفى عقب تقادمها أو إهلاكها دفتريا، مشيراً إلى أنه سيتم عقد دورة تدريبية للعاملين بالمستشفى، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بسوهاج، للتدرب على طرق التعامل الآمن فى حالة حدوث حريق كلي أو جزئي، تتضمن عمل نموذج محاكاة لخطة الإخلاء والطوارئ.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تفقد في وقت سابق تشغيل 15 عيادة خارجية في تخصصات طبية مختلفة بمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، كمرحلة أولى من الافتتاح التجريبي للمستشفى لتقديم خدمات صحية عالية المستوى.

واستمع اللواء طارق الفقي بالشرح عن التجهيزات والكوادر الطبية المتخصصة الخاصة بالعيادات، موجها إدارة المرور بعمل خط سير لنقل المرضى والمراجعين من وإلى المستشفى الجديدة ، مقدماً التهنئة لشعب سوهاج بالافتتاح التجريبي للعيادات الخارجية، لافتاً أن المستشفى تعد طفرة كبيرة بالقطاع الصحي، وإضافة جميلة لسوهاج، في توفير حزمة من الخدمات الطبية المتخصصة التى يحتاجها أبناء المحافظة ككل، وسكان مدينة سوهاج الجديدة على وجه الخصوص، تمتاز بتوفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.