عقد مؤتمر «الدولي للجامعات البحرية» لأول مرة في مصر.. بمشاركة 36 دولة

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال الفترة من 26-28 أكتوبر 2021، اجتماع الجمعية العمومية الـ21، الذي يقام على هامشه مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام 2021 بمقر الأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والدكتور جمال غلوش الرئيس التنفيذي للمؤتمر.

ويشارك في المؤتمر أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد البحرية ومراكز البحوث واستشارات النقل البحري، وكذا صناع القرار من مسئولي هيئات الموانئ البحرية وشركات النقل البحري العربية والأفريقية والأجنبية، ومقدمو الخدمات والأنشطة اللوجستية ووكلاء الشحن وممثلي الوزارات والهيئات والشركات المعنية بصناعة الموانئ والنقل البحري.

مشاركة أساتذة الجامعات والكليات البحرية عربيًا ودوليًا

ويعقد المؤتمر بنظام الدمج بين الحضور الفعلي والبث المباشر، بحضور شخصيات دولية مهمة في المجال البحري من بينهم الدكتور Takeshi Nakazawa المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للجامعات البحرية (IAMU)، الدكتور Glenn Blackwood رئيس الاتحاد الدولي للجامعات البحرية (IAMU)، وKitack Lim الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وFuruichi Masahiko السكرتير العام للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ (IAPH) والدكتور Yuhei Sasakawa رئيس مؤسسة نيبون اليابانية.

200 مشارك وممثل للجامعات البحرية من 36 دولة

ويحمل المؤتمر عنوان Innovation and Sustainability of Maritime Industry in the Scope of Blue Economy & Green Concept، الذي يعقد لأول مرة بجمهورية مصر العربية، بحضور ما يزيد على 200 مشارك وممثل للجامعات البحرية من 36 دولة هى :(اذربيجان، بلغاريا، كروتيا، الدانمرك، استونيا، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، غانا، ايطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، روسيا، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، السويد، تركيا، اوكرانيا، المملكة المتحدة، استراليا، الصين، الهند، ايران، اليابان، كوريا، ميانمار، الفلبين، فيتنام، كندا، المكسيك، بنما، بيرو، الولايات المتحدة) بالإضافة لجمهورية مصر العربية، يمثلون 69 جامعة بحرية دولية، ويشارك (39 جامعة بحرية من أفريقيا وأوروبا، 18 جامعة بحرية من آسيا والمحيط الهادي، 10 جامعات بحرية من الأمريكتين) وهم الجامعات الأعضاء بالاتحاد الدولي للجامعات البحرية.

مستقبل النقل البحري فيما بعد جائحة (كورونا)

ويناقش المؤتمر أحدث البحوث والتطورات والاتجاهات المستقبلية؛ لتحقيق الاستدامة في التعليم والتدريب في مجالات النقل البحري واللوجيستيات والموانئ، كما يتطرق المؤتمر هذا العام لعدد من المحاور الحيوية ذات التأثير الإيجابي في صناعة النقل البحري الدولي، تتعلق بمستقبل النقل البحري فيما بعد جائحة (كورونا) وتأثير ذلك على التعليم والتدريب البحري في العالم، والاتجاهات الجديدة في مجال النقل البحري واللوجيستيات والموانئ، وفرص العمل المستقبلية مع تحول الموانئ إلى موانئ ذكية، وبدائل الطاقة التقليدية في ظل توجه العالم للموانئ الخضراء، بالاضافة الى التحديات الجديدة الخاصة بالتلوث البحري.