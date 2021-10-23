سقوط هارب من 7 ملايين جنيه ضرائب وتنفيذ 85 ألف حكم

تواصل وزارة الداخلية، وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 186 قطعة أسلحة نارية بحوزة 163 متهمًا، وتنفيذ 84809 حكمًا قضائيًا متنوعًا، 269 قضية مخدرات بحوزة 274 متهمًا، و41 هاربًا و24 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و308 دراجات نارية مخالفة، و23546 مخالفة مرورية، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط تشكيلين عصابيين.

كما تمكّنت وزارة الداخلية من فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

ضبط 4 قضايا تهريب ملابس وماكينات نسيج

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها «ملابس جاهزة متنوعة – ماكينات نسيج مستعملة»، وقضيتي تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، و879 مخالفة مرورية متنوعة، و7 قضايا هجرة غير شرعية.

ضبط هارب من قضايا ضريبية

وتمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، والمطلوب التنفيذ عليه في إحدى قضايا التهرب الضريبي، والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 6٫669٫385 مليون جنيه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقرّ به.