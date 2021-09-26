ضبط 1305 قضايا تموينية في 24 ساعة.. منها 24 طن «مخلل»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط 4 أطنان أسماك ماكريل فاسدة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (4,05 طن أسماك ماكريل) مجهولة المصدر بالشرقية، و(2,15 طن لحوم مقطعات رومي) دون بيانات بالقاهرة، و(64٫4 طن شاي مجهولة المصدر في القليوبية، و(24,4 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي) بالمنوفية، و43632 عبوة عصائر دون بالفيوم، (48100 لتر مواد بترولية سولار – بنزين تمّ تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قدرت بــ338425 جنيهاً) في الفيوم.

ضبط 7 أطنان دهانات معبأة في عبوات غير مسجلة

وجرى ضبط مديرة محطة تعبئة غاز صب بالفيوم لتصرفها في 60٫140 طن غاز بوتاجاز بالسوق السوداء قدرت بـ312728 جنيهاً، وضبط (1,5 طن سكر - 600 عبوة زيت تمويني) تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعه قدرت بــ25350 جنيهاً بالجيزة، و(56,25 طن كربونات كالسيوم مجهولة المصدر، ومستلزمات إنتاج - 7٫5 طن دهانات معبأة داخل عبوات غير مسجلة بالبحيرة، و25 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الفيوم، و9,1 طن أعلاف حيوانية دون بيانات بالمنوفية .