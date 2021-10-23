الأمن يكشف حقيقة تحرش طالب بجارته في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تظهر خلاله إحدى السيدات رفقة زوجها تتضرر فيه من أحد جيرانها؛ لقيامه بمعاكستها ومحاولة التحرش بها، وتركهما محل إقامتهما على إثر ذلك.

تم تحديد السيدة المشار إليها وزوجها، مقيمين بمحافظة الدقهلية، وتبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لمركز شرطة نبروه من المذكورة، بتضررها من جارها «طالب، سن 16، مقيم بذات الدائرة» بمعاكستها والتحرش بها.

حقيقة تحرش طالب بجارته

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهامها له لسابقة قيامها باقتراض مبلغ مالي منه ومطالبته لها بالسداد، وأنها أقدمت على اتهامه في محاولة لإثنائه عن مطالبتها بالسداد.

بالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطالب، وبتاريخ 22 الجاري حضر لديوان المركز طرفا الواقعة وأثبتا تنازلهما.