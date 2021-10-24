تعرف على تفاصيل مشروعات طلاب مدرسة الـHST للتكنولوجيا التطبيقية

صمم طلاب مدرسة الـHST للتكنولوجيا التطبيقية، مجموعة من المشروعات الخدمية التي تفيد المجتمع بأبسط الإمكانيات، وذلك للتدريب أولاً على كيفية خلق حلول واقعية للمشكلات التي يعاني منها بعض الأفراد، وثانياً لخدمة المجتمع، بحسب ما روته الدكتورة منى أحمد، مسئولة الجودة بالمدرسة في حديثها لـ«الوطن».

وترصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل مشروعات طلاب مدرسة الـHST:

جهاز يقيس نبض القلب

وهو عبارة عن «سينسور» يقيس نبض القلب فى حالة حدوث أي اضطرابات في النبض زيادة عن المعدل الطبيعي، فتنبه لمبة حمراء المرافق ويبدأ الجهاز إرسال رسالة للطبيب المعالج.

جهاز روبوت للكشف عن الألغام

المشروع هو حصيلة الحاضنات التكنولوجية التي مدرسة الـHST، ويهدف المشروع إلى الكشف عن الالغام بواسطة حساس المعادن ويمكن للجهاز فك الألغام عن طريق الذراع الآلي والذي يستخدم أيضاً في إبطال مفعول العبوات المتفجرة في الجبال والكهوف في صحراء مصر لحماية البشرية، والتي يتم التحكم فيها عن طريق تطبيق في الهاتف المحمول.

مشروع الفندق الذكي

يحتوي على 3 أجزاء: أولاً التحكم في فتح وغلق باب الغرفة وفتح وغلق الإنارة عن طريق الهاتف المحمول من خلال برنامج تم تصميمه، ويمكن من التحكم عن طريق الأوامر الصوتية أو عن طريق الضغط على زر «مبرمج».

ثانيا التحكم في دخول عدد الأفراد لمكان معين ولا يتم فتح الباب لشخص زيادة وتسجيل الخروج عن طريق زر «push. Buttom».

ثالثاً نظام إنذار حريق بسيط جداً.

مشروع الكمامة الأوتوماتيكية

يعمل الجهاز على مسح المساحة الموجودة أمام المستخدم، وفي حالة وجود ازدحام حوله يتم غلق الكمامة أوتوماتيكياً للحفاظ عليه من انتقال الفيروسات، وفي حالة عدم وجود ازدحام حول المستخدم تفتح الكمامة أوتوماتيكيا لجعل المستخدم يتنفس بحرية تامة.