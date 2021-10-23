استعدادات افتتاح طريق الكباش: تطوير الأرضيات وتشجير ساحة الكرنك

أكد الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام أثار الكرنك والمشرف العام على مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني، أن منطقة معابد الكرنك شهدت خلال الفترة الأخيرة أعمال تطوير مختلفة، داخل ساحة المعبد وصالة الأعمدة، كما تضمنت الأعمال تجديد وإحلال الأرضيات بساحة المعبد، مع تزويدها بالإضاءة المناسبة، فضلًا عن دهان الأسوار.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، لمعابد الكرنك وطريق الكباش الفرعوني، اليوم السبت، لمتابعة آخر المستجدات الحالية.

أحواض زهور ساحة الكرنك

وأضاف المشرف العام على مشروع إحياء طريق الكباش، في تصريحات صحفية، تضمنت الأعمال ساحة معابد الكرنك زراعة عدد من الأشجار والنخيل، ومد الساحة بعدد من وأحواض الزهور بالمسطحات الخضراء، بهدف تحقيق مظهر حضاري متكامل للمنطقة بالكامل بما يتناسب مع القيمة الأثرية و السياحية للمنطقة بالكامل.

30 دولة في ظاهرة التعامد

ووصل محافظة الأقصر وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العناني، مساء أمس الجمعة عائدًا من محافظة أسوان ومتابعة ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الملك بمعبد رمسيس الثاني بمحافظة أسوان، بمشاركة مايقرب من 50 سفير وعائلاتهم من حوالي 30 دولة فضلًا عن عدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات في العالم.، لتفقد آخر الأعمال والتطوير والموقف التنفيذي للأعمال الحالية بمعابد الكرنك والأقصر.

كما تابع الوزير آخر التجهيزات التي تتم داخل طريق الكباش الفرعوني أثناء عودته من محافظة أسوان، تمهيدا لإقامة إحتفالية كبرى خلال الفترة القادمة في الـ 4 من نوفمبر القادم، بهدف الترويج السياحي لمحافظة الأقصر السياحية.