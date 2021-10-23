نيابة الشهداء تأمر بحبس والد «روان» وزوجته بتهمة تعذيب الطفلة

قررت النيابة العامة بمركز الشهداء، في محافظة المنوفية، حبس «ر. ج.»، وزوجته «هـ. أ.»، بتهمة التعدي وضرب الطفلة «روان»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أثبت تقرير المستشفى ضرب الطفلة، ووجود آثار اعتداء عليها، وبعد أن أثبتت التحريات أن زوجة الأب اعتدت على الطفلة بطريقة وحشية.

اعتداء ربة منزل على ابنة زوجها بطريقة وحشية في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة المنوفية، إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الشهداء، يفيد باعتداء «هـ. أ.»، ربة منزل، على الطفلة «روان»، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، ابنة زوجها، ووجود آثار اعتداء على جسمها، وعلى الفور، توجهت قوة من مركز الشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة.

التحقيقات تؤكد اعتداء ربة منزل على الطفلة «روان» بالشهدء

وكشفت التحقيقات أن ربة المنزل المتهمة، زوجة الأب، كانت تعتدي على الطفلة بصورة مستمرة، وتم مواجهتها بالواقعة، هي وزوجها، كما تم الاستماع إلى أقوال شهود من الجيران، الذين أكدوا أن زوحة أبيها كانت تقوم بالاعتداء عليها وضربها بطريقة وحشية، كما أكدت التحريات صحة الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة وزوجها والد الطفلة.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز الشهداء، يفيد بتلفي بلاغ يفيد باعتداء ربة منزل، على ابنة زوجها بشكل مستمر، وسفر زوحها للعمل في القاهره، وتواجده ليوم واحد في الأسبوع، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والقبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.