مزارع يحرر محضرا بفقدان 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية

أبلغ مزارع يدعى «م.ا»، مقيم بمركز أشمون في محافظة المنوفية، بانهيار حفرة عقمها 40 مترا داخل منزله، أثناء التنقيب عن الآثار بعد الاستعانه بعدد من العاملين، موضحا أن الحفرة انهارت أثناء وجود 3 عمال داخلها، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة وإخطار النيابة العامة بالبلاغ .

النيابة تعاين منزل التنقيب عن الآثار في المنوفية

وانتقل فريق من مركز أشمون إلي مكان الواقعة، برفقة العميد مصطفى النشار مأمور المركز وعدد من ضباط القسم، وحضرت النيابة لمعاينة مكان الواقعة، وأثناء المعاينة انهار جزء جديد من الحفرة ما تسبب في صعوبة أجرائها.

مصدر أمني ينفي وفاة 3 أشخاص: مفقودون ولم يتم التأكد من رواية الفلاح

ونفى مصدر أمني ما تم تداوله، عن العثور على 3 جثث للعمال، موضحا أن العمال مفقودون حتى الآن، ولم يتم التأكد من رواية صاحب المنزل بخصوص وفاتهم، مضيفا أن الواقعة تنقيب عن الآثار على عمق كبير جدا وتم الوصول إلي بئر مياه، ووُضع المنزل تحت حراسة قوات الشرطة.

تفاصيل انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار في أشمون

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن المنزل في دائرة مركز أشمون بالمنوفية مكون من ثلاثة طوابق ومبني بالأسمنت، وبه بعض التشققات نتيجة الحفر، مشددا على أنه لم يتم استخراج أي جثامين حتي الآن، ولم يتم التأكد من رواية صاحب المنزل بوحود أشخاص بالأسفل.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتلقي بلاغ من فلاح يؤكد انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار في إحدى قري مركز أشمون، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.