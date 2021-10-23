«صقر»: تلقينا طلبات بفتح ملف ضريبي من يوتيوبرز

قال الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية، اليوم، إن مصلحة الضرائب تلقت بالفعل طلبات فتح ملفات ضرائب من يوتيوبرز وبلوجرز، مشيرا إلى أن الأطفال الذين لم يستخرجوا بطاقة رقم قومي يخضعون للضريبة المضافة في حالة انطباق الشروط عليهم.

فتح ملف ضريبي

وأكد «صقر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع مشاهير السوشيال ميديا الذين تنطبق عليهم قيمة الضريبة المضافة يجب عليهم فتح ملف ضريبي، موضحا أن الكل يخضع للضريبة المضافة عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها، وجميع القنوات التي تحقق لهم إيرادات مالية سواء شهرية أو سنوية.

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية الممثلة، طالبت الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

تحقيق العدالة الضريبية

وأضافت المصلحة في بيان سابق، أن وزارة المالية تبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.