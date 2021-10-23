الكشف على 2182 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية بدمياط

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية شاملة بقرية «أم الرضا»، التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت هذا الأسبوع، حيث تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملاً وصيدلية، تم إمدادها بكافة الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الكشف على 2182 مواطناً خلال قافلة مزودة بعيادة للتطعيم بلقاح كورونا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2182 مواطناً، فيما تم تحويل 19 حالة من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 4 حالات أخرى، كما تم إجراء أشعة لـ30 حالة، وسونار لعدد 48 حالة، وتحاليل معملية لعدد 650 حالة، مع وجود عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وتم تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة لزيادة الوعي للمواطنين بمعرفة المثقفين وفني الإرشاد من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها، وأيضاً لتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعة للوحدات والمراكز.

وكيل وزارة الصحة يشيد بدور فرق القوافل الطبية

وتستمر سلسلة القوافل الطبية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الكبير الذي تقوم به فرق القوافل الطبية بمديرية الصحة بدمياط.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة القوافل الطبية التي يجري تنفيذها تباعاً بقرى المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.