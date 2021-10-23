كلب مسعور يهاجم أهالي فرشوط ويعقر 6 أطفال

هاجم كلب مسعور الأهالي في إحدى ضواحي مدينة فرشوط، بمحافظة قنا، مساء اليوم السبت، وقام بعقر 6 أطفال، تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقى المصل والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة التنفيذية في مركز فرشوط، إخطاراً يفيد بإصابة 6 أطفال بإصابات بالغة، بعدما قام كلب بعقرهم خلال تواجدهم في أحد شورع مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتبين أن الأطفال المصابين هم: «محمود محمد محمود»، 10 سنوات، و«محمود أبو زيد عطا الله»، 7 سنوات، و«حسن محمود شوقي»، 10 سنوات، و«مصطفى عادل مصطفى»، 7 سنوات، و«حمد كرم حمد»، 5 سنوات، و«أشرف محمد»، 5 سنوات، بعد أن عقرهم كلب مسعور.

علاج 6 أطفال بحقن داء الكلب بمستشفى فرشوط

على الفور تجمع الأهالي وقاموا بنقل المصابين بسيارات خاصة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتم إعطاؤهم العلاج اللازم وحقن ضد عقر الكلب، تحسباً لأن يكون الحيوان مسعوراً، وينتقل إليهم الفيروس الذي يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وقال مصدر مسؤول في مستشفى فرشوط المركزي إن الحالات المصابة مستقرة، وتم إسعافهم ومنحوا الحقن ضد داء الكلب.

مواطن يحكي قصة الكلب المسعور

وقال «علي محمود»، أحد أهالي المنطقة، إنه «في البداية اشتبهنا أن يكون الحيوان الذي هاجمنا ذئباً، لقرب المنطقة من زراعات القصب والمنطقة الجبلية، ولكن الأهالي جمعوا أنفسهم فرق، وبحوزتهم شماريخ وعصي خشبية، وعثروا عليه قبل الهروب إلى المناطق المتاخمة بالزراعات، وتم قتله، وتبين أنه كلب مسعور».

وتابع أن الكلب المسعور هاجم الأهالي، وتمكن من إصابة 6 أشخاص، ولكن الأهالي تمكنوا من قتله، بعدما تربصوا به، وكان ذلك بعد صلاة المغرب مباشرة مع حلول الليل.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، كما أخطرت مديرية الطب البيطري بالحيوان المفترس، الذي تم قتله بمعرفة الأهالي في فرشوط.