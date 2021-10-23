الاتصالات: 4% نسبة الخطأ على بوابة مصر الرقمية.. ومش بنسيب شكوى

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيجرى تحديث بوابة مصر الرقمية في الشكل والمضمون والموضوع وإضافة خدمات جديدة قبل نهاية العام الجاري.

مش بنسيب شكوى أكثر من 24 ساعة

وأضاف «العطار» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «مش بنسيب شكوى أكثر من 24 ساعة، وفي حاجات مش بنقدر نجاوب عليها، ونسبة الخطأ 4%».

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «التحول الرقمي أجندة دولة وليس أجندة وزارة، لأنها ستنقل الدولة المصرية نقلة كبيرة، وهناك علوم بتحويل بيانات المواطنين إلى مادة ومبالغ مالية وإنتاجية».

تغيير ثقافة الجزر المنعزلة

وأكد أن الوزارة تعمل على تغيير ثقافة الجزر المنعزلة التي كانت تعمل فيها الوزارات والمؤسسات، حتى أنها كانت تتنافس مع بعضها، إلى ثقافة الكيان الواحد، وهذا هو التغيير الحقيقي في ظل التحول الرقمي.

وعن المشروع الرئاسي «حياة كريمة»، أكد أن الإنترنت أصبح عامل إنتاج لا مجرد التصفح أو الكتابة، وهو ما سيتم التعامل معه في قرى «حياة كريمة»، إذ يتم العمل على توصيل الإنترنت من أجل إدارة القرى بالبيانات، من خلال عدد السكان والوظائف وعدد ذوي القدرات الخاصة وعدد الوحدات الصحية والأبنية التعليمية.

وحول مفهوم وظائف المستقبل، أكد أن اعتماد العالم على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مستمر في الزيادة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وبالتالي يتم التركيز في تدريب الشباب عليها.