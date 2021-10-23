3 شبان يختطفون متهما بالنصب عليهم في المنوفية

ألقت مباحث أشمون، في محافظة المنوفية، قبل قليل، القبض على 4 أشخاص بتهمتين مختلفتين، الأولى قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين في مبلغ مالي، والواقعة الثانية قيام المجني عليهم، وعددهم 3 أشخاص، بخطف المتهم الأول، بهدف محاولة استعادة تلك الأموال مرة أخرى.

مباحث أشمون تنجح في القبض على المتهمين

ونجحت وحدة مباحث أشمون في فك لغز القضية والقبض على جميع المتهمين، وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعتين.

مصدر أمني يكشف كواليس الواقعة

وأكد مصدر أمني بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم بالنصب كان قد تحصل على مبالغ مالية قدرها 200 ألف جنيه، وقام بالنصب على المواطنين، ليقوم 3 أشخاص من المجني عليهم باختطافه، في محاولة لاسترداد أموالهم، وجرى القبض على جميع المتهمين في كلا الواقعتين، وإخطار النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

إخطار لمدير أمن المنوفية بالقبض على المتهم بالنصب والخاطفين

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقبض على 4 متهمين، بدائرة مركز أشمون، بعد نصب أحد المتهمين على الآخرين، وقيام 3 من المجني عليهم ضحايا عملية النصب، باختطاف المتهم، بهدف الوصول إلى أموالهم، حيث جرى القبض عليهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وبعرض المتهمين الأربعة على النيابة العامة بمركز أشمون، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.