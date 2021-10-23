رحلة البحث عن نسناس حدائق الأهرام.. من هروبه حتى إيداعه حديقة الحيوان

«نسناس» يجوب شوارع منطقة حدائق الأهرام في وضح النهار، يتطلع له المارة باستغراب شديد، بينما يسير هو بارتياح لا يشغله سوى الاستمتاع بلحظات الحرية التي اغتمنها بعد هروبه من مالكه، ولكن «عم محمد» استطاع إنهاء رحلة هروبه بعد السيطرة عليه وتسليمه لقسم شرطة الهرم.

نسانيس في شوارع حدائق الأهرام

بدأت الواقعة الطريفة، التي جذبت انتباه عدد كبير من سكان المنطقة، بعد أن وجدوا عددا من النسانيس تجوب الشوارع على غير المعتاد، واتضح بعد ذلك هروبها من صاحبها، الذي يدعى «يوسف.هـ»، ويبلغ من العمر 19 عامًا، حيث قام بشرائها من أحد محلات العجوزة بالجيزة، ولكنهم هربوا جميعًا منذ شهر يناير الماضي، وبدأ رحلة البحث عنهم، وتقدم ببلاغ للعثور عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقتها.

ومر الوقت لتظهر النسانيس في منطقة حدائق الأهرام، حيث اختفت مجددًا في نهاية شهر أغسطس الماضي، وتوجهت نحو منطقة حدائق الأهرام، وتنقلت بين الأشجار تارة وفي الشوارع تارة أخرى، وعلى الفور تم إخطار مسؤولي الطب البيطري وحديقة الحيوان لسرعة التحرك والإمساك بهم، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

مواطن ينجح في الإمساك بأحد النسانيس الهاربة

واستطاع «عم محمد» صاحب الـ64 عامًا، إغراء النسناس من خلال تقديم الموز له، وإحضار قفص حديدي لاصطياده، وبعد دقائق معدودة اقترب النسناس من الموز، ومن ثم تم الإمساك به، وأسرع الرجل الستيني لتقديمه لقسم شرطة الهرم.

رحلة البحث عن النسانيس الهاربة

وتم إحضار لجنة من هيئة الطب البيطري، وتسلمت النسناس وقامت بفحصه وتم إيداعه حديقة الحيوان في الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.