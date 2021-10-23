«لجنة الفيروسات» للمواطنين: «مصر فيها مستشفيات.. بلاش تبقوا دكاترة»

تحدث الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الأعراض المرضية التي توجب على المرضى التوجه إلى المستشفيات والأطباء من أجل الوقاية من تداعيات فيروس كورونا، قائلًا: «إذا قلت حاسة الشم أو بدأت تشعر بوجود طعم مختلف للأكل، يُنصح بالتوجه إلى الطبيب للحصول على المشورة الطبية».

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يُعرض عبر قناة «DMC»: «مصر بلد فيه أطباء ومستشفيات وفحوصات وأجهزة مقطعية، وبالتالي بلاش حضرتك تبقى دكتور».

عدد كبير لم يحصل على اللقاح رغم توافره

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أن هناك تسارع نحو الحصول على التطعيم بأنواع مختلفة، لكن مازال هناك عدد كبير من المواطنين لم يحصلوا على التطعيم رغم توفره وإتاحته.

التطعيم لا يمنع الإصابة 100%

وأكد، أنه لا يوجد تطعيم لأي مرض يمنع بالإصابة بنسبة 100%، لكنه يقلل من حدة الأعراض والحاجة إلى تلقي العلاج في المسشتفيات وغرف الرعاية المركزة: «أصحاب عوامل الخطورة سيحصلون على الجرعة الثالثة، والحصول على التطعيم لا يخضع لحرية الشخص لأنه سينقل العدوى إلى من يعيشون حوله».