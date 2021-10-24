فنانات هنديات تألقن بدور الجدة وأعمارهن لا تتخطى الـ30 عاما

جازفت فنانات هنديات بجمالهن وجسدن دور الأم، بل منهن من قدمت دور الجدة في عدة أعمال فنية من أجل تحدي الموهبة، واستطعن إقناع المشاهد بهن رغم صغر أعمارهن، وأبرزهن النجمة الهندية، بارنيتا بوتهاكور، وجولفام خان، وكاميا بنجابي، وفي هذا التقرير نتعرف على أبرز نجمات الهند اللاتي جسدن دور الأم والجدة وهن بعمر صغير.

بارنيتا بورتهاكور«أم» شاب يكبرها بالعمر

جسدت النجمة الهندية بارنيتا بورتهاكور، دور الأم وهي بالثلاثينات من عمرها، وقامت به مرتين، المرة الأولى كانت أثناء مسلسل «من الحب ما قتل»، الذي حقق شهرة كبرى بالوطن العربي أثناء عرضه على القنوات العربية.

وقامت النجمة بدور«الأم»، للمرة الثانية بـ مسلسل «حب الصدفة»، مع هارشاد شوبرا وجينفير وينجت، وكان الأمر مختلفا في «حب الصدفة»، حيث إن نجلها بالمسلسل هارشاد شوبرا يكبرها في الحقيقة بالعمر، فكانت تملك من العمر 33 عاما، وهارشاد 35 عاما.

بارنيتا بورتهاكور «لن أعمل دور الأم مرة ثانية»

عندما قدمت بارنيتا بورتهاكور، دور الأم للمرة الأولى، صرحت لوسائل الإعلام أنها لن تقبل القيام بدور الأم مرة أخرى لأنها مازالت بعمر صغير، ولكنها قبلت الدور بـ «من الحب ما قتل»، لأن هيلي شاه كان لديها 19 عاما فقط، وقالت «بورتهاكور»، إنها مازالت تشعر أن هيلي شاه ابنتها حتى الآن.

وتفاجئ جمهور ومحبي بارنيتا بورتهاكور، بقيامها بدور أم هارشاد شوبرا، بمسلسل «حب الصدفة»، وأوضحت أنها قبلت المجازفة للمرة الثانية بسبب أن العمل رائع، وسوف كانت توافق على المشاركة بـ أي دور لانضمام له، وأن فريق العمل أكثر من جيد، لذا كانت تستحق التجربة، وقالت إنها كانت تتطلب من هارشاد شوبرا، طوال تواجدهما باللوكيشن أن يعاملها كوالدته، حتى تتقمص دور الأم، وتنسى أنهما أصدقاء وبنفس العمر تقريبا، حسب ما ذكرت بتصريحاتها لـ «الوطن».

يذكر أن بارنيتا بورتهاكور، مغنية وممثلة وقامت بعدة أفلام بسينما الجنوب أيضا، وتمتلك شهرة كبيرة بالوطن العربي بعد مشاركتها بمسلسلي «من الحب ما قتل» و«حب الصدفة »، كما أنها نائب الرئيس عن آسيا بمنظمة الأفروأسيوي بمقرها بالقاهرة.

جولفام خان تحدت عمرها الثلاثيني بدور الجدة

كان التحدي لـ جولفام خان أكبر، حيث قامت بدور «الجدة» وهي عمرها لم يكمل الأربعين عاما، حيث صدمت جمهورها في مسلسل «أسيرة قلبي – Naam Karann»، بالقيام بدور الجدة «نانو»، ونجحت في إقناع المشاهدين بدورها وحظت بشعبية كبرى داخل العمل، وبالرغم أنها في الدور جدة لصديقها وجارها زين إمام، وصديقتها إديتي راثور، لكنها أتقنت القيام بالعمل مما أقنع المتفرج أنها بالفعل جدتهما، وكانت بوقت عرض المسلسل بآواخر الثلاثينات.

يذكر أن جولفام خان، كاتبة سيناريو بجانب أنها ممثلة وشاركت بكتابة سيناريو الفيلم الهندي الشهير «HISSS»، لـ النجم الراحل عرفان خان، وهو فيلم رعب هندي، وشاركت بعدة مشاهد بفيلم «تلاش» للنجم الكبير عامر خان.

كاميا بنجابي أم لفيفان دسينا

تعرف الفنانة كاميا بنجابي، على أنها من أكثر النجمات الجميلات بالدراما الهندية، ومن أكثر الفنانات أناقة ورشاقة، لكنها قامت بالتحدي والقيام بدور الأم للنجم الهندي فيفان دسينا، وهي تكبره بعدة أعوام فقط، ولكنها أقنعت الجمهور بمسلسل «شاكتي»، بدور بريتو، الذي استمر ما يقرب من 4 أعوام، وقامت بدور الجدة أيضا لأكثر من شاب بالمسلسل، بالفعل كانت تظهر أناقتها بالملابس البنجابية داخل العمل، لكنها قامت بإتقان بدور الأم والجدة لمدة 4 أعوام متتالية.