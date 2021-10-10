وليد سليمان: سأعتزل في هذه الحالة فقط.. ولن ألعب لغير الأهلي

علق وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي على مطالبة البعض له بالاعتزال بعدما تخطى حاجز الـ 37 عاما، مؤكدا أنه لا ينظر لتلك الأقاويل ولا يلتفت لها، قائلا: «مبركزش مع الكلام ده، ومن زمان جدا مبحبش أخد تقييمي من السوشيال ميديا، كلام الجمهور على راسي، بس مش باخد تقييمي من جمهور السوشيال ميديا»، مصرحا في الوقت ذاته أنه سيعتزل اللعب، إذا لم يرغب النادي الأهلي في تجديد تعاقده معه.

وحول عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الفترة الأخيرة، أوضح «سليمان»، خلال استضافته مع برنامج «مساء dmc»، مساء اليوم الأحد، والذي يذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن جلوسه على دكة احتياطي النادي الأهلي شرف لأي لاعب، وأن يشارك بصفة أساسية مع النادي شرف أيضا.

وليد سليمان: جلوسي احتياطيا لا يعني عدم قدرتي على اللعب أساسي

ورفض اللاعب الأقاويل التي تلمح بأن جلوسه احتياطيا بشكل مستمر إشارة إلى عدم قدرته على اللعب أساسيا مع الفريق، مؤكدا أنه لو شعر بأنه لا يستطيع أن يؤدي بشكل جيد سيعلن اعتزاله على الفور، كما أن المسؤولين في النادي الأهلي لن يصبروا عليه وسيتخذون القرار المناسب لصالح الفريق.

وليد سليمان: كل دقيقة ألعبها أكون مؤثرا مع فريقي

وأشار إلى أن كل دقيقي يشارك بها مع الفريق، يكون أحد اللاعبين المؤثرين، مؤكدا أنه إذا لم يقدم هذا المردود الجيد كل دقيقة يشارك فيها، النادي الأهلي سيكون أول من يقول له: «شكرا وليد سليمان»، متابعًا أن المشاركة قرار فني من المدير الفني للفريق أولا وأخيرا، ولا يجوز لأي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه أن يناقش مديره الفني في الفريق.

وعن موعد الاعتزال، أوضح أن الجميع يعلم أن الموسم المقبل سيكون الأخير في تعاقده مع النادي الأهلي، مؤكدا أن النادي الأهلي إذا أخبره أنه لا يريد التجديد معه، سيتخذ قرار الاعتزال على الفور ولن يبحث عن نادٍ آخر.

وواصل: «لو الأهلي محبش يجدد التعاقد هعتزل ومش هلعب في حتة تانية»، مشددا علىأنه لن يستطيع أن يلعب في نادٍ آخر، بعد كل هذه السنوات التي قضاها بالتيشيرت الأحمر، حتى لو طلب أي فريقٍ آخر التعاقد معه، بما في ذلك ناديا الزمالك وبيراميدز.

وليد سليمان: عرض علي أموال أكثر من النادي الأهلي ورفضت الرحيل

ولفت «سليمان»، إلى أن الأمر ليس متعلقًا بالأموال، معترفا أن عقده كان ينتهي مع النادي الأهلي في فترة ما، وعرض عليه من عدة أندية مقابل أكبر من الذي يحصل عليه بالنادي الأحمر ورفض كل ذلك من أجل الأهلي.

وأكمل: «مع احترامي لكل الأندية، أنا كوليد سليمان محبش لاعب يعمل تاريخ مع نادي ، يضيع التاريخ ده كله في نهاية مشوراه ويروح نادي منافس لناديه، عشان سنة أو سنتين هيلعبهم، أنا عملت 10 أو 11 سنة مع نادي، عشان أضيع تاريخي في سنة أو اتنين؟، أنت تعبت في التاريخ ده وفي السنين دي هتاخد إيه».