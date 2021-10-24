التموين: 90% من المستحقين صرفوا مقررات تموين أكتوبر وباقي أسبوع

لا تزال المهلة متاحة أمام المواطنين من حاملي البطاقات التموينية في صرف مقررات تموين شهر أكتوبر المخصصة لكل بطاقة، حيث يتبقى أسبوع كامل قبل أن ينتهي صرف تموين شهر أكتوبر الجاري.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف تموين شهر أكتوبر الجاري حتى يوم 31 من نفس الشهر، والذي بدأ صرف حصص التموين فيه منذ يوم 1 أكتوبر.

مواعيد عمل منافذ صرف التموين للمواطنين

وتستقبل منافذ صرف السلع التموينية المواطنين، راغبي صرف التموين بالبطاقة يوميا منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، سواء من منافذ البدالين التموينيين، أو منافذ مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات.

صرف التموين متاح حتى يوم 31 أكتوبر

وقالت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، إنه متاح صرف التموين للمواطنين الذين لم يصرفوا سلع شهر أكتوبر، حتى يوم 31 أكتوبر، موضحة أن نسبة المواطنين الذين قاموا بصرف السلع قاربت على 90% من إجمالي عدد المواطنين المستحقين للسلع التموينية شهريا، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدا على منظومة الدعم التمويني.

1500 مخزن جملة يضخ السلع لمنافذ التموين

وتستمر شركتا العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة، التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ضخ السلع للمخازن على مستوى المحافظات، حيث يصل عدد مخازن الشركة إلى 1500 مخزن لصرف الحصص لجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

سلع التموين الإلزامية

وتضخ وزارة التموين سلعا إلزامية لصرفها على بطاقة الدعم التمويني من إجمالي 28 سلعة تطرحها الوزارة أمام المواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الأساسية.

** كيلو أرز لكل بطاقة يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

** 2 كيلو أرز لكل بطاقة يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر.

** 4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة.

** 2 كيلو سكر لكل فرد مقيد بالبطاقة بحسب احتياجاته.