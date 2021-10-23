أتاحت الشركة القابضة للكهرباء رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية؛ للمشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات من خلال 5 خطوات وهي كالتالي:

5 خطوات للاستعلام عن فواتير الكهرباء في مصر

- الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة عبر هذا الرابط.

- اختيار الخدمات ومنها اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- اختيار اسم الشركة التابعة لها العقار الكائن بالمنطقة.

- إدخال البيانات الخاصة بالاسم والمحافظة والفرع التابع له ورقم الاشتراك.

- الضغط على إظهار الفاتورة لتظهر آخر فاتورة للاستهلاك الكهرباء بالإضافة إلى الفاتورتين السابقتين.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء في مصر بالموبايل

ووفرت الشركة القابضة للكهرباء الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء بشركات التوزيع إلكترونيًا عن طريق الهاتف المحمول ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية، والحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء في مصر عن طريق الهاتف

- تسجيل الدخول على رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء، عبر هذا الرابط

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد، الذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

روابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء في مصر بجميع المحافظات

وتستعرض «الوطن» جميع روابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء بجميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات:

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عبر هذا الرابط

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر هذا الرابط

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عبر هذا الرابط

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر هذا الرابط

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر هذا الرابط

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عبر هذا الرابط

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عبر هذا الرابط

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عبر هذا الرابط

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عبر هذا الرابط