السيسي يشكر شهاب لمشاركته في هيئة الدفاع عن طابا: كل التقدير والاحترام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ استعادة طابا كآخر قطعة أرض لمصر تعود لها، تحقق أولا بالعزيمة والإرادة والعلم والخبرات التي كانت موجودة في اللجنة المشكلة لهذا الأمر.

الرئيس السيسي يشكر الدكتور مفيد شهاب

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل»، موجّها حديثه للدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا: «مجتش فرصة نوجهلك الشكر، ومن خلال حضرتك واللجنة القومية اللي كانت بتقوم بهذا الدور، كل التقدير والاحترام».

الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.

ويشارك في المنتدى اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، الشيخ سليمان عيد أبوسمري، أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، المستشار محمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية، ميس عبدالهادي.