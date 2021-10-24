مصدر: تعيين 1000 فني وعامل وصراف تذاكر بالسكة الحديد خلال أيام

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن تسلم نحو 1000 فني وعامل وظائف جديدة في الهيئة خلال أيام، وذلك بعد اجتيازهم جميع الاختبارات والإجراءات الطبية، حيث سيتم تعيينهم في وظائف عمال المزلقانات وأبراج الإشارات وصرافين تذاكر ومشرفي قطارات وكمسارية، وذلك لعودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.

وأوضح المصدر أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد أهمية اختيار أعلى المستويات من الخرجين لتعيينهم، للعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري.

تعيين عمال مزلقانات وأبراج إشارات وصرافين تذاكر جدد خلال أيام

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك مسابقة أخرى سيتم تعيين نحو 1750 مهندسا وفنيا، بواقع 250 مهندسا من خريج كليات الهندسة، و1500 فني من خريج الدبلومات الفنية، في وظائف السكة الحديد 2021، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على تعيين 2500 مهندس وفني، خلال مسابقات السكة الحديد، منوها إلى أن جميع المعينين سيكونوا على الدرجة الرابعة.

مصدر: السيسي صدق على تعيين 2500 مهندس وفني

وأوضح المصدر، أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وضع خطة شاملة لتجديد الدماء داخل منظومة السكك الحديدية، خاصة في الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، منوها إلى تعيين عمال مزلقانات وأبراج إشارات وصرافين تذاكر ومشرفي قطارات وكمسارية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقليل حوادث القطارات التي تقع بسبب الأخطاء البشرية المتكررة.

تجديد الدماء داخل المنظومة لتقليل حوادث القطارات بسبب الأخطاء البشرية

ومن جهته، أشار الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن التعيينات الجديدة فى السكة الحديد ستعمل على تجديد الدماء داخل جميع الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، مؤكدا أن الوزارة بالتنسيق مع السكة الحديد، يسيران بخطوات ثابتة في تقليل حوادث القطارات، من خلال التعيينات الجديدة والقضاء على الأخطاء البشرية، علاوة على وقف تشغيل جميع القطارات القديمة، وتشغيل قطارات محسنة «تحيا مصر»، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

خطة لتطوير منظومة السكة الحديد بـ200 مليار جنيه

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد، بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات والأعطال المتكررة، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.