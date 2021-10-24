النقل تصدر قرارا بنزع ملكية أراض وعقارات بقنا لإنشاء كوبري قوص - نقادة

أصدرت وزارة النقل القرار رقم 558 لسنة 2021، والذي نص على أن تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة بكتاب مديرية المساحة بقنا، التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، باعتبار مشروع إنشاء محور (قوص - نقادة العلوي) على النيل ومداخله بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.

ونشر القرار في الوقائع المصرية، للاطلاع على القرار اضغط هنا.