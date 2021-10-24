القصة الكاملة لمشروعات الربط الكهربائي مع مصر.. بدأ في التسعينيات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ قطاع الكهرباء خطوات جادة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائي بحلول عام 2035، عن طريق تنفيذ عدة مشروعات كبرى عملاقة للربط الكهربائي، لافتًا إلى أنه تم الربط مع السودان جنوبًا ويجري تنفيذ الربط مع السعودية وقبرص واليونان ومنه إلى أوروبا.

بدء مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار في التسعينيات

وقال المصدر لـ«الوطن» إن مصر بدأت في مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار منذ التسعينيات بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية في إنتاج الكهرباء، مضيفًا أنه تم ربط مصر مع الأردن وسوريا ولبنان ومع ليبيا بقدرة 250 ميجا وات ومع الأردن بقدرة 450 ميجا وات.

بدء تشغيل خط الربط «المصري – الليبي»

وأوضح المصدر، أن تشغيل خط الربط «المصري – الليبي» على جهد 220 كيلو فولت بدء في عام 1998 بقدرة حوالي 170 ميجا وات، وتشغيل خط الربط «المصري – الأردني» على جهد 500/400 ك.ف في أكتوبر 1998 بقدرة حوالي 300 م.و، مؤكدًا أنه ربط الأردن بسوريا عام 2000 على جهد 400 ك.ف بخط نقل بقدرة حوالي 300 ميجا وات.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان

وتابع المصدر، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي في خط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجا وات كمرحلة أولى من إجمالى 300 ميجا وات، مشيرًا إلى هناك دراسة بين الجانبان المصري والسوداني للتوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية مشروع الربط مع السودان يسمح بالربط مع باقي الدول بأفريقيا.

وأكد المصدر، أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان يخص الجانب المصري منها 56 مليون دولار، موضحًا أن مشروع الربط مع السودان يسمح بالربط مع باقي الدول بأفريقيا.

زيادة سعه الربط مع الأردن للربط مع العراق وسوريا يتبعها الخليج العربي

ولفت المصدر، أن مصر والأردن تسعى إلى زيادة سعة خط الربط بين الطرفين إلى 2000 ميجا وات بدلا من 450 ميجا وات حاليًا بهدف الربط الكهربائي مع دول العراق وسوريا يتبعها الخليج العربي، ليشمل في مرحلة لاحقة كلاً من سوريا ولبنان والعراق وفلسطين.

وأوضح المصدر، أن تكلفة الربط الكهربائي الثلاثي بين مصر والعراق والأردن يصل إلى 35 مليار جنيه على أن يكون الربط مع العراق على خط نقل كهرباء بجهد 500 كيلو فولت.

تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط مع السعودية بقدرة 1500 ميجا وات في أكتوبر 2024

وتابع المصدر، أن إجمالي قدرة خط الربط بين مصر والسعودية تصل إلى 3000 ميجا وات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت، مضيفًا أن المشروع يتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ وهم «محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة ومحطة بدر شرق القاهرة»، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترًا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترًا.

واكد المصدر، أن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميجا وات في أكتوبر 2024، موضحًا أن خط الربط بين مصر والسعودية يتيح إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج في المستقبل.

مشروع الربط بين مصر واليونان وقبرص يدعم تكامل الطاقة المتجددة ويمتد للسوق الموحد للاتحاد الأوروبي

وأشار المصدر، إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يستوعب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة للربط بين شمال وجنوب المتوسط ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يمثل خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.