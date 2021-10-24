مصرع طفل دهسته سيارة داخل موقف عشوائي بالغربية

لقي طفل في قرية صناديد، التابعة لمركز طنطا، مصرعه أسفل سيارة ميكروباص، وذلك في أحد شوارع القرية خلال سيره، وضُبط السائق، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن مصرع الطفل ولاء شعبان، 6 سنوات، من قرية صناديد مركز طنطا، أسفل عجلة إحدى سيارات الميكروباص.

التحفظ على السيارة وقائدها

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف الى مكان الواقعة، وتم التحفظ على جثة الطفل في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وضبط قائد السيارة، والتحفظ على السيارة، وتبين أن الطفل خلال سيره في أحد شوارع القرية الذي به موقف سيارات ميكروباص، لقي مصرعه دهسا إثر سقوطه أسفل عجلات السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

الأهالي يطالبون بنقل الموقف العشوائي

وطالب أهالي قرية صناديد، بنقل موقف السيارات من هذا الشارع، حيث أن الموقف عشوائي، وتخصيص مكان بديل على أطراف القرية، خاصة أن الشارع المتواجد فيه الموقف رئيسي ودائماً مكتظ بالمارة.

وقال إبراهيم فرج من أهل القرية، أن الأهالي خصصوا من قبل مكانا لموقف سيارات الميكروباص، لكن أصحاب السيارات رفضوا الاستجابة، وأصروا على الدخول إلى الشارع الرئيسي في القرية للحصول على الركاب قبل بعضهم، ما يؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، وآخرهم الطفل «ولاء» الذي سقط أسفل السيارة ودهسته خلال سيره في الشارع.