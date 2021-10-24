س وج.. كل ما تريد معرفته عن طريق الكباش وموعد افتتاحه

افتتاح طريق المواكب الكبرى بالأقصر، حدث عالمي تنتظره مصر الشهر المقبل، وهو الطريق المعروف بطريق الكباش ويربط معابد الكرنك بمعبد الأقصر بطول 2.7 كيلومتر والذي سيحول الأقصر إلى متحف مفتوح للآثار.

«الوطن» تقدم في السطور المقبلة، كل ما يتعلق بهذا الطريق وحفل افتتاحه الذي من المقرر أن يكون يوم 4 نوفمبر المقبل، وفقًا لبيانات سابقة لوزارة السياحة والآثار وتصريحات مسئولي المجلس الأعلى للأثار.

- ما السر وراء تسمية الطريق بـ«الكباش»؟

الطريق الذي يربط معابد الكرنك بمعبد الأقصر والذي سيتم افتتاحه الشهر المقبل هو طريق المواكب الكبرى أو طريق «الاحتفالات» والمعروف باسم طريق الكباش، إلا أن تسمية هذا الطريق الذي يبلغ طوله نحو 2700 متر مربع بطريق الكباش خطأ من الناحية الأثرية حيث أن التماثيل الموجودة على جانبي الطريق ليست للكباش بل أنها على شكل أبوالهول.

فكرة إنشاء طريق الكباش ظهرت عام 2007

- متى تمّ التفكير في إنشاء طريق المواكب الكبرى أو طريق الكباش؟

فكرة إنشاء طريق المواكب الكبرى المعروف باسم طريق الكباش ظهرت عام 2007 إبان تولي الدكتور سمير فرج رئاسة مدينة الأقصر، وتمّ إزالة العديد من بيوت السكان التي كانت موجودة في هذا الطريق والذي كان يقام فيه قبل 3500 سنة احتفالات «عيد الأوبت» أحد الاحتفالات التي كان يحتفل بها الفراعنة، إلا أن أحداث يناير 2011، قد تسببت في إيقاف العمل بهذا الطريق قبل أن يتمّ استئناف العمل به مجددًا عام 2018.

تحويل الأقصر لمتحف مفتوح للآثار

- ما الهدف الرئيسي لإنشاء طريق المواكب الكبرى أو طريق الكباش؟

الهدف الرئيسي هو تحويل محافظة الأقصر إلى متحف مفتوح للآثار يضم آلاف القطع الأثرية، ويسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر بصفة خاصة ولمدن الصعيد والقاهرة بصفة عامة.

- ما مقدار الأعمال التي تمّ الانتهاء منها بالطريق حتى الآن؟

تمّ الانتهاء حتى الآن من 98% من حجم الأعمال الخاصة بطريق المواكب الكبرى، كما تمّ الانتهاء من تجهيزات إقامة معرض الصور النادرة المأخوذة من القرن الـ19، والتي ستوضع في أماكن محددة على الطريق، كما تمّ وضع اللافتات الإرشادية والتفسيرية على جانبي الطريق وبعدد من اللغات، فضلًا عن الأكشاك والمظلات الخشبية التي تحمل طابع الهوية البصرية للأقصر.

- ما آخر استعدادات حفل الافتتاح؟

سيتمّ افتتاح الطريق الشهر المقبل وبشكل مبدئي يوم 4 نوفمبر، وبخصوص حفل الافتتاح فإن كل المؤشرات تؤكّد أنَّه سيكون أكثر إبهارًا من حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والتي تمت أبريل الماضي.