«الآثار»: الانتهاء من ترميم تماثيل طريق الكباش قبل احتفالية الافتتاح

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الانتهاء من أعمال ترميم جميع تماثيل طريق الكباش، والتي أجريت داخل الفناء الأول بمعابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، من خلال فرق الترميم المصرية التابعة للمجلس، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاحتفالية افتتاح طريق الكباش تحت عنوان «الأقصر في ثوبها الجديد».

ظهور الألوان والنقوش

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات، ظهور الألوان والنقوش المحفورة على الأعمدة والجدران منذ آلاف السنوات، ضمن مشروع ترميم وإحياء الآثار المصرية القديمة داخل محافظة الأقصر السياحية، ما يجعل المحافظة السياحية متُحفا مفتوحًا يلفت أنظار جميع دول العالم.

400 شاب وفتاة في العروض

وتستعد محافظة الأقصر السياحية لتنظيم أكبر احتفالية خلال نوفمبر المقبل، تتضمن تقديم العديد من العروض المتنوعة من الفقرات الفنية والاستعراضية والعروض الفرعونية المتميزة من خلال 400 شاب وفتاة، تابعين لهيئات شبابية متنوعة، يقدمون العديد من العروض المختلفة ضمن احتفالية طريق الكباش الكبرى، كما تتضمن العروض حمل المراكب داخل موكب مهيب يشارك فيه العديد من الشباب على طريق الكباش من معبد الأقصر متجهين ناحية معابد الكرنك شمالًا.