التصريح بدفن ربة منزل وطالب لقيا مصرعهما في حادثين منفصلين بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل وطالب لقيا مصرعهما في حادثين متفرقين بشبرا وطوخ، حيث لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، ولقي الطالب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بقرية العبادلة بطوخ، ونُقلت الجثثان والمصاب للمستشفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعتين.

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس بشبرا

في شبرا الخيمة، تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول ربة منزل مقيمة دائرة المركز مصابة بنزيف داخلي بالبطن، وكسور متعددة بالجسم إثر سقوط من علو.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «رشا م ج»، 38 عامًا، ربة منزل، مقيمة منطقة بيجام دائرة القسم، إثر إصابتها بنزيف داخلى بالبطن وكسور متعددة بالجسم، وذلك حال قيامها بنشر بعض الملابس بشرفة مسكنها بالطابق السادس، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ما أدى إلى وفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، إثر إصابتها بنزيف داخلى بالبطن وكسور متعددة بالجسم.

مصرع طالب في حادث تصادم بطوخ

وفي طوخ تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال مصاب ومتوفي، إثر حادث تصادم دراجة نارية بقرية العبادلة دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء استقلال كلا من «أحمد.ر» 16 عامًا، طالب، توفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وبرفقته «أحمد.ع» 16 عامًا، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمان قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، دراجة نارية متجهين لزيارة أحد أصدقائهما بقرية العبادلة اختلقت عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انقلابها ونتج عنها وفاة الأول وإصابة الثاني.

إصابة شخصين في تصادم بشبين القناطر

شهد طريق «شبين القناطر – تل بني تميم»، حادثا مروعا، حيث اصطدمت دراجة نارية وسيارة سوزوكي، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعة لخطورة حالتهما، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأُخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية قيادة «ع ص ف»، 27 سنة، عامل، مصاب، ولا يمكن استجوابه، وسيارة سوزوكي قيادة «ك ش ف»، 18 سنة، مصاب بكسور بالفخذ، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية، وتولت النيابة التحقيق.