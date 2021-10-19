المنصة التعليمية لطلاب جامعة المنصورة لعرض المقررات الدراسة

أصبحت المنصة التعليمية التي أطلقتها جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ووحدة التعليم الالكتروني بالجامعة، هي الأكثر بحثا للطلاب القدامى والجدد علي حد سواء من أجل التعرف على المقررات الدراسية لكل فرقة دراسية، وفي نفس الوقت فإن بوابة جامعة المنصورة للمحتوى التعليمي هامة لمتابعة المقررات الدراسية لكل من أعضاء هيئة التدريس الذين يرفعون المقررات الدراسية على المنصة التعليمية، وكذلك يستفيد منها طلاب الجامعة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده جامعة المنصورة والظروف المحيطة حيث أتاحت إدارة الجامعة والكليات المواد التعليمية بصورة إلكترونية.

وأطلقت الجامعة المنصة التعليمية «بوابة جامعة المنصورة للمحتوى التعليمي»، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط http://vc.mans.edu.eg/ أو من خلال بوابة الخدمات الطلابية نظام ابن الهيثم - جامعة المنصورة https://myu.mans.edu.eg/ للطلاب حيث يستطيع الطالب الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

دخول المنصة التعليمية لطلاب جامعة المنصورة القدامى

للدخول على منصة التعليم الإلكتروني يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني، https://myu.mans.edu.eg/ باستخدام الحساب المعروف للطالب باسم الطالب وكلمة المرور المعروفة له من الأعوام السابقة، ليجد المنصة التعليمية، ويمكنه تصفح مقرراته الدراسية خلال العام الدراسي 2021/2022.

دخول المنصة التعليمية لطلاب جامعة المنصورة الجدد

يمكن للطلاب الجدد بمختلف كليات جامعة المنصورة الدخول على منصة التعليم الإلكتروني بالجامعة من خلال المنصة التعليمية https://myu.mans.edu.eg/ ، ويقوم بعدها الطالب الجديد بإدخال الرقم القومي الخاص به كاسم المستخدم، ثم الرقم القومي مرة أخري ككلمة مرور، سيجد المنصة التعليمية ويقوم بالضغط عليها وتصفح المقررات الدراسية التي سيدرسها بالكلية خلال العام الحالي 2021/2022.

مميزات نظام ابن الهيثم

ويستطيع الطالب من خلال نظام ابن الهيثم التعرف على جداوله الدراسية ومواعيد المحاضرات وسداد المصروفات الدراسية الاطلاع على البيانات الشخصية للطالب والاطلاع على البيانات الدراسية للطالب «الفرقة الدراسية – التخصص أو الشعبة»، ومعرفة جدول الامتحانات و رقم الجلوس والنتيجة فور إعلانها