افتتاحية خضراء للبورصة المصرية بأولى جلسات الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، بصعود جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول منخفضة وارتفاع رأس المال السوقي ليصل إلى 752,2 مليار جنيه، مدفوع بمشتريات المصريين والمؤسسات المحلية مقابل ضغوط بيعية للعرب والأجانب.

أداء مؤشرات البورصة

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة، EGX 30، ارتفاعًا بنسبة 0.63% ليتداول عند مستوى 11,202.3 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، EGX 70 EWI، صعودًا بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2,444.9 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 100 بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 3,428.6 نقطة، وكذلك جاء أداء المؤشر الخمسيني ايجابيًا بنسبة صعود 0.93% ليصل إلى 2,207 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول بمستهل تعاملات اليوم لأسهم الشركات المقيدة، 277,8 مليون جنيه عبر بيع وشراء 43,9 مليون سهم، بواقع تنفيذ 7,26 ألف صفقة لعدد 160 شركة، ارتفعت أسهم 55 شركة، مقابل تراجع أسهم 6 شركات، فيما لم يتغير إتجاه 99 سهم.

المصريون يسيطرون على إجمالي التعاملات

وسيطر المصريون على 88.52% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ العرب والأجانب على 7.34% و4.13% من التعاملات، على التوالي.

وبلغ نصيب المؤسسات 45.35% مقابل 54.64% للأفراد.

سجل المصريون صافي شراء بقيمة 27,8 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للعرب والأجانب بقيمة 10,07 و17,8 مليون جنيه على التوالي.

الطرح الأكبر في تاريخ البورصة المصرية

وخلال الأسبوع الماضي، تم طرح شركتين بالبورصة، الأولى شركة أميرالد للاستثمار العقاري، والتي تم تداول أسهمها بالبورصة يوم الإثنين الماضي، فيما تم استئناف برنامج الطروحات الحكومية يوم الأربعاء بطرح عام لأسهم شركة «اي فاينانس» للتكنولوجيا المالية، والذي تفاءل به خبراء سوق المال، وعبر عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه الطرح الأكبر في تاريخ البورصة المصرية.

ومن المتوقع بحسب تصريحات المسؤولين، طرح 4 شركات في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، 2021.