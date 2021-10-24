بيطري الغربية: تلقيح الموظفين بمصل كورونا ومنع دخول غير المحصنين

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، الانتهاء من تلقيح العاملين والإداريين بديوان المديرية عقب التنسيق الكامل مع مسؤولي مديرية الصحة للحد من ظاهرة انتشار فيروس كورونا، حفاظا على أرواح المواطنين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

الطب البيطري بالغربية: تلقيح العاملين والإداريين بديوان المديرية

وأوضح الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، أن تعليمات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تمنع دخول العاملين لمقار العمل إلا لمن حصل منهم على على لقاح فيروس كورونا.

قرارات بمنع دخول العاملين إلا لمن حصل على اللقاح

وأشار «أنور» إلى أنه جرى إرسال لجنة من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض لتقديم التحصينات وحقن العاملين بالمديرية وإدارتها الثمانية المنتشرة في ربوع المحافظة.

كما وجه مدير الطب البيطري، الشكر إلى أعضاء اللجنة الطبية على تقديم هذه الخدمة، موضحا أنه جرى تحصين عدد كبير من العاملين ومن المقرر أن يستكمل تطعيم باقي العاملين الذين لم يتم تحصينهم في مره لاحقة.

استعداد الطب البيطري للمشاركة في مبادرة «صقر 88 للكفاح الشعبي»

من ناحية أخري، استعدت مديرية الطب البيطري بالغربية للمشاركة في مبادرة «صقر 88 للكفاح الشعبي» ومواجهة أزمات الكوارث والطواريء المحتملة.

كما وجه مدير الطب البيطري بالغربية في توجيهاته بالاستعداد وتوفير مواتير الرش لتطهير خيام إيواء المتضررين ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والذي جرى إعداده كأحد أساسيات العمل في البيان العمل المشترك.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية ومشاركة قطاع الطب البيطري في أعمال البيان العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 88» تنسيقا مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

توفير مواتير لتطهير خيام إيواء المتضررين ضمن الإجراءات الوقائية

والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بالغربية واصلت جهودها بالاستعداد وتوفير مواتير الرش لتطهير خيام إيواء المتضررين ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والذي جرى إعداده كأحد أساسيات العمل في البيان العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.