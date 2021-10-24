معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم دورة حول إدارة مخلفات مياه المصانع

يعقد معهد بحوث تكنولوجيا الأغدية بوزارة الزراعة برنامج تدريبي بعنوان «مقدمة في إدارة مخلفات مياه مصانع الأغذية» بدء من اليوم الموافق 24 أكتوبر وإلى يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر، والذي ينظمه المعمل المركزي لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية.

معالجة مياه الصرف الصناعي

وقال الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعرف على مشروع «تصميم فلتر من السيليكا لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية» الممول من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للتعرف على الخدمات التي يقدمها المشروع للشركات والمراكز البحثية والجامعات في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي سواء في مجال القياسات والتحاليل، الميكروبيولوجي، أو مجال التدريب أو مجال البحوث وإجراء التجارب العلمية بالتعاون مع بعض الجامعات والمراكز البحثية.

كما يهدف البرنامج التدريبي إلى التعرف على أساسيات معالجة مياه الصرف وكيفية إدارة هذه المخلفات والقياسات اللازمة لمياه الصرف قبل وبعد المعالجة، والمراحل المختلفة لمعالجة مخلفات مياه مصانع الأغذية.

ويهدف البرنامج التدريبي أيضًا إلى إجراء بعض التجارب المعملية بمساعدة المتدربين باستخدام أحدث الأجهزة لقياس جودة المياه قبل وبعد المعالجة.

وتستهدف الدورة التدريبية 20 متدرب من الشركات والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، وسوف يحاضر فيها الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور منال سرور وفريق عمل المشروع.