يوم البحرية المصرية وانتصارات أكتوبر.. ندوة في عين شمس

نظمت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، ندوة بعنوان «انتصارات أكتوبر ويوم البحرية المصرية»

وقال الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لخدمة البيئة وتنمية المجتمع، إن فرحة انتصار استعادة الأرض لم تقتصر على الجيل المحقق للبطولات فقط، وإنها فرحة لجميع الأجيال على مر العصور.

الدروس المستفادة من حرب أكتوبر

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لخدمة البيئة وتنمية المجتمع، خلال الندوة، أن حرب أكتوبر لها دروس يجب الاستفادة منها تتمثل في الصبر والاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات، وأن النصر لا يأتي إلا بالتخطيط الجيد.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار جامعة عين شمس، إن أبطال حرب أكتوبر سطروا بملحمة الحرب، تاريخًا مشرفًا للأجيال المقبلة على مر العصور، وبطولتهم في استعادة مصر لكرامتها و بطولاتها.

توفير جميع احتياجات القوات المسلحة

بدوره، أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر السابق، أن الدولة وقفت بأكملها خلال حرب أكتوبر، والشعب المصري قام بعدد من البطولات، أبرزها توفير جميع احتياجات القوات المسلحة لإعادة التسليح، مشيدا بدوره في الدعم الكامل للجيش، موضحا أن هناك ملامح كثيرة يجب على الأجيال المصرية أن تتعلمها ويتعلم ما تم من ملحمة تاريخية أسهمت في استعادة الأرض.

جاءت الندوة بحضور كل من الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع و البيئة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدمياطي، عميد كلية الآثار.

وحاضر في الندوة اللواء حمدي بخيت، واللواء أحمد عبدالله، و الربان عمر عز الدين، والربان نبيل عبدالوهاب والربان محمود سعد.